Фотоконкурс «Зеленый город-2019» проходит в Обнинске

26.02.2019 11:50 139

В Обнинске на днях начался детский экологический конкурс любительской фотографии, организованный совместно с администрацией города.

Мероприятие проводится с целью развития экологической культуры. К участию принимаются работы, сделанные обнинцами в возрасте от 10 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации города во вторник, 26 февраля.

Фотографии должны быть сделаны в Обнинске и его окрестностях, и посвящены природе, животным и растениям. Главный приз конкруса – цифровая фотокамера.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте администрации.