Дачный дом сгорел в Жуковском районе

26.02.2019 10:37 168

Утром во вторник, 26 февраля, спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе. Загорелся дачный дом на улице Зеленой в СНТ «Восход». На место прибыли сотрудники МЧС – 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушен. Жертв нет, сообщила пресс-служба ведомства.



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