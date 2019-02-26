Трое безработных украли инструменты на 40 тысяч рублей

В Малоярославецком районе трое безработных граждан обнаружили, что в один из частных домов давно не приезжают хозяева. Тогда мужчины стали забираться на территорию участка и уносить из хозпостроек инструменты и металлические изделия, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 26 февраля.
Проникнув на участок в очередной раз, товарищи решили унести металлическую лестницу. Когда лестницу перекидывали через забор, вдруг появились владельцы дома. Они вызвали полицию.
Визитеров задержали и доставили в участок. Граждане в содеянном раскаялись и обещали возместить ущерб, который составил около 40 тысяч рублей. Расследование продолжается.
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