Капитан МВД научил детей забивать голы

26.02.2019 09:50 248

В городском парке Обнинска на днях состоялось мероприятие «Зарядка со звездой». Его провел член сборной УМВД по мини-футболу капитан внутренней службы Евгений Гуров.

Акция была направлена на пропаганду здорового образа жизни. В ней приняли участие дети и их родители, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 26 февраля.

Сотрудник полиции показал ребятам разминку настоящих футболистов и провел мастер-класс по владению мячом. Мальчишки и девчонки старательно выполняли все задания на тренировке, а затем приняли участие в эстафетах и учились забивать голы.

В конце «Зарядки со звездой» состоялся дружеский матч по мини-футболу.