Полицейские рассказали пенсионерам о мошенниках

26.02.2019 09:21 252

Сотрудники МВД по Калужской области продолжают информировать граждан о том, как не стать жертвой мошенников, сообщила во вторник, 26 февраля, пресс-служба ведомства.

Так, в Малоярославецком районе начальник отделения участковых и подполковник МВД побывали на автовокзале и железнодорожной станции, чтобы проинформировать граждан, как можно обезопасить себя от мошенников.

Особое внимание было уделено пенсионерам. Им рассказали, как можно избежать обмана и посоветовали быть бдительными при общении с сотрудниками различных соцслужб.

Полицейские также передали тематические памятки водителям рейсовых автобусов и сотрудникам касс для дальнейшего распространения среди пассажиров.