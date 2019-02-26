Управляющая компания нарушала права граждан в Тарусе

26.02.2019 08:00 137

Прокуратура провела проверку МУП «Тарусское коммунальное предприятие» в Тарусе.

В ходе проверки было установлено, что директор предприятия утвердил перечень платных услуг, которые по закону должен был предоставлять бесплатно.В частности выдавались справки жилищного характера стоимостью 50-100 рублей.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений, а также возбудил в отношении МУП дело об административном правонарушении. Кроме того, утвержденный директором предприятия перечень платных услуг был опротестован, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 февраля.