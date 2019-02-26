Прокурор потребовал возместить более 34 тысяч, потраченных на лечение граждан

В Козельском районе семь человек прошли лечение за счет фонда ОМС. Все случаи были связаны с причинением вреда здоровью виновными лицами. Их вина была доказана в суде.
В этой связи прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями в пользу фонда ОМС. Общая сумма, затраченная на оказание медицинской помощи, составила более 34 тысяч рублей.
Требования прокурора были удовлетворены, и суд обязал виновных возместить средства, потраченные на лечение граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 февраля.
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