Прокурор потребовал возместить более 34 тысяч, потраченных на лечение граждан

26.02.2019 07:28 302

В Козельском районе семь человек прошли лечение за счет фонда ОМС. Все случаи были связаны с причинением вреда здоровью виновными лицами. Их вина была доказана в суде.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями в пользу фонда ОМС. Общая сумма, затраченная на оказание медицинской помощи, составила более 34 тысяч рублей.

Требования прокурора были удовлетворены, и суд обязал виновных возместить средства, потраченные на лечение граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 февраля.