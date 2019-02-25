Юные спортсмены из Обнинска одержали победы сразу в нескольких соревнованиях

25.02.2019 20:16 76

На прошедшей неделе воспитанники спортивной школы «Держава» в Обнинске показали отличные результаты и заняли призовые места сразу в нескольких видах спорта.

В рамках первенства Центрального Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения обнинская спортсменка заняла второе место в соревнованиях по технической подготовке.

В прошедшем третьем этапе лиги смешанных единоборств ОСЕ Калужской области победителями стали кудоисты из наукограда. В нелегкой борьбе они заняли первые и вторые места.

В рамках открытого первенства спортивной школы «Держава» по фехтованию среди юношей и девушек 2005-2009 года золотые медали выиграли юные воспитанники школы.