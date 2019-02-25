Калугаэнерго планово отключит электроэнергию 26 февраля

25.02.2019 17:59 282

Филиал "Калугаэнерго" сообщает о плановых отключениях электроэнергии в Калуге во вторник, 26 февраля. С 9:00 до 17:00: д. Еловка (частично), д. Мужачи (частично), д. Антиповка, д. Холмы, д. Подкорье, д. Доможирово, д. Аргуново, д. Лобаново, д. Воровая, д. Азарово (ул. Чистые ключи), д. Учхоз С 10:00 до 14:00: д. Верховая, д. Шопино, д. Чижовка С 09:00 до 12:00: Г. Калуга, ул. Чижевского 4 По всем вопросам можно обращаться по телефону (4842) 56-56-09.



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