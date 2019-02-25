Должник пытался угнать арестованную приставами машину

В Малоярославецком районе мужчина задолжал 20 тысяч рублей. Судебные приставы предприняли различные меры, чтобы побудить гражданина выплатить долг. Но он упорно уклонялся от выплаты.
Тогда приставы составили акт об аресте автомобиля должника. Машину владельцу оставили и дали 10-дневный срок для погашения задолженности. Но мужчина снова проигнорировал предупреждение.
Это привело к тому, что автомобиль изъяли и отправили на ответное хранение. Почти сразу он был угнан со стоянки знакомым должника. Но спустя 6 часов машину нашли и вернули ответственному за хранение.
На данный момент составляются все необходимые документы для оценки и продажи автомобиля, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 25 февраля.
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