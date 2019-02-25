Предприниматель скупал металлолом без лицензии

25.02.2019 17:28 296

В Кирове прошла прокурорская проверка пунктов приема черного и цветного металла.

В результате проверки было установлено, что один из предпринимателей организовал прием и складирование металлолома, не имея лицензии.

В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело и назначен штраф – 2000 рублей, сообщила пресс-служба Прокуратуры в понедельник, 25 февраля.