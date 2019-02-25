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Пьяный калужанин зарезал сожительницу

25.02.2019 17:10 0 272
Пьяный калужанин зарезал сожительницу

Еще одно уголовное дело было расследовано по делу об убийстве из ревности.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Ранее судимый 48-летний калужанин распивал самогон со своей 43-летней сожительницей в съемной комнате в общежитии. В какой-то момент пьяный гражданин вспылил и из чувства ревности нанес женщине удар ножом. Рана оказалась смертельной.

После содеянного мужчина написал явку с повинной. Потом передумал и заявил, что не совершал преступления. В итоге признал свою вину частично.

Прокуратура считает, что в деле собрано достаточно доказательств против обвиняемого. Ему грозит срок от 6 до 15 лет, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 25 февраля.


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