Пять тысяч штрафа заплатит «Калугаоблводоканал» за отсутствие воды в поселке

25.02.2019 15:37 313

Прокуратура Мосальского района недавно провела проверку объектов водоснабжения в поселке Раменский. Результат проверки показал, что скважины и водонапорная башня в поселке находятся в нерабочем состоянии из-за сильного износа. На весь поселок есть только 6 колодцев, а других источников питьевой воды нет.

Неработающие объекты водоснабжения находятся на балансе ГП «Калугаоблводоканал». В этой связи прокуратурой района внесено представление исполняющему обязанности директора и наложен штраф в размере 5000 рублей.

Представление рассмотрено и удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник, 25 февраля.