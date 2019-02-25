Журналистам показали макаронный цех в товарковской тюрьме

25.02.2019 15:00 406

Пресс-тур по товарковской тюрьме был организован на днях для одной из калужских телерадиокомпаний.

Заместитель начальника исправительной колонии показал журналистам, как живут заключенные. Гости также посетили центр трудовой адаптации и производственные цеха, сообщила пресс-служба УФСИН в понедельник, 25 февраля.

Одно из основных направления в учреждении – производство макарон. Цех по производству макарон работает с 2006 года и производит до 15 тонн продукции в месяц. Изделия распределяются по исправительным учреждениям Московской области.