Один человек пострадал при пожаре в Кирове

25.02.2019 14:19 217

Утром в понедельник, 25 февраля, спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Красина в Кирове. Пожар начался в двухквартирном жилом доме. В результате пожара есть пострадавший. На месте работали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба ведомства.



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