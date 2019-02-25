2 человека погибли в авариях за прошедшие три дня

25.02.2019 13:30 312

За последние три дня в Калужской области произошло 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы. Трое из пострадавших - дети, сообщила пресс-служба ГИБДД в понедельник, 25 февраля.

Всего за 22-24 февраля сотрудники ГИБДД оформили 176 ДТП, остановили 42 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. 41 водитель нарушил правила перевозки детей.