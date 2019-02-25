Дача сгорела в Муратовке

25.02.2019 12:57 61

В понедельник, 25 февраля, около 4 часов утра спасателям поступило сообщение о пожаре в Муратовке. Загорелась дача, расположенная в СНТ «Рябинки». В результате пожара пострадавших нет. На месте работали 8 человек и 3 единицы техники. Пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС.



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