Виртуальный тур запустили по выставочному центру МЧС

25.02.2019 12:40 57

Спасатели приглашают совершить виртуальную прогулку по музейно-выставочному центру Главного управления МЧС России по Калужской области. Тур создан в рамках 370-летия пожарной охраны России, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 25 февраля.

Экскурсия содержит 10 блоков, которые рассказывают о развитии пожарной службы в области.

Для того чтобы совершить онлайн-тур, нужно пройти по ссылке.