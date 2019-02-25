Друзья-алкоголики срезали кабель, чтобы купить бутылку

В Малоярославецком районе в полицию поступили заявления от гаражных кооперативов о пропаже электрического кабеля, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 25 февраля.
В ходе следствия выяснилось, что кабель срезали два неработающих местных жителя. Мужчины оказались друзьями. Оба сознались, что похищали кабель с целью сдачи его в пункт металлолома. На вырученные средства товарищи покупали алкоголь.
По факту преступления заведено уголовное дело. Мужчинам грозит срок до 5 лет. Граждане в содеянном раскаялись и обещали возместить причиненный ущерб.
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