Друзья-алкоголики срезали кабель, чтобы купить бутылку

25.02.2019 12:24 123

В Малоярославецком районе в полицию поступили заявления от гаражных кооперативов о пропаже электрического кабеля, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 25 февраля.

В ходе следствия выяснилось, что кабель срезали два неработающих местных жителя. Мужчины оказались друзьями. Оба сознались, что похищали кабель с целью сдачи его в пункт металлолома. На вырученные средства товарищи покупали алкоголь.

По факту преступления заведено уголовное дело. Мужчинам грозит срок до 5 лет. Граждане в содеянном раскаялись и обещали возместить причиненный ущерб.