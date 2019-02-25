Благотворительная ярмарка «Спасибо за добро» пройдет в Обнинске

25.02.2019 10:39 161

Ежегодно в Обнинске проводится ярмарка, с целью помочь «особенным» детям. В этом году мероприятие будет проходить 2 марта в ТРК «Триумф-Плаза» с 10 до 21.

В рамках праздника будет проходить выставка-продажа сувениров и поделок, выполненных руками «особенных» детей и добровольцев. Можно будет сфотографироваться с ростовой куклой, принять участие в мастер-классах, посмотреть концерт.



Все собранные средства пойдут на адресную помощь воспитанникам центра «Доверие». Подробнее о ярмарке можно узнать на страничке центра vk.com/obninsk.blago.