Спасатели посоревнуются в идеях

25.02.2019 10:01 165

Ежегодно МЧС организует конкурс среди своих сотрудников с целью получить новые идеи по улучшению работы своих структур, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 февраля.

Спасатели могут поделиться своими предложениями. Например, как улучшить условия труда и быта сотрудников, какие можно внедрить цифровые технологии в работу, как эффективнее использовать имеющуюся технику и средства связи.

Сотрудники, ставшие лауреатами конкурса, будут награждены дипломами.