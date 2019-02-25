Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 25 февраля
$ 65.51 0.03
74.33 0.04
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Спасатели посоревнуются в идеях

25.02.2019 10:01 0 165
Спасатели посоревнуются в идеях

Ежегодно МЧС организует конкурс среди своих сотрудников с целью получить новые идеи по улучшению работы своих структур, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 февраля.

Спасатели могут поделиться своими предложениями. Например, как улучшить условия труда и быта сотрудников, какие можно внедрить цифровые технологии в работу, как эффективнее использовать имеющуюся технику и средства связи.

Сотрудники, ставшие лауреатами конкурса, будут награждены дипломами.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Дача сгорела в Муратовке 25.02.2019 12:57

Виртуальный тур запустили по выставочному центру МЧС 25.02.2019 12:40

Друзья-алкоголики срезали кабель, чтобы купить бутылку 25.02.2019 12:24

Разнорабочий сжег бытовку из-за маленькой зарплаты 25.02.2019 12:10

Предприниматели смогут пожаловаться на давление по телефону 25.02.2019 10:55

Благотворительная ярмарка «Спасибо за добро» пройдет в Обнинске 25.02.2019 10:39

165 тысяч похитили настройщики цифрового телевидения 25.02.2019 09:18

Дачный дом сгорел почти полностью под Тарусой 25.02.2019 08:00

Собутыльники украли технику у товарища 25.02.2019 06:38

Житель Обнинска пропил деньги отца 24.02.2019 08:48

Народные новости
317 2
Александр К.
4149 16
Daria13
2767 9
kubiste

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.