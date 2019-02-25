165 тысяч похитили настройщики цифрового телевидения

25.02.2019 09:18 576

Жительница Обнинска на днях обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу своих сбережений.

Женщина рассказала, что недавно к ней приходили настройщики цифрового телевидения. Она пропустила их в дом и оставила одних в комнате. Когда «мастера» ушли, хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит срок до 6 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 25 февраля.