Дачный дом сгорел почти полностью под Тарусой

В воскресенье, 24 февраля, загорелся дачный дом в садовом товариществе деревни Юрятино Тарусского района.
Горящее одноэтажное сооружение тушили 8 пожарных на 2 спецмашинах, но, судя по фото с места, от дома остались только негорючие кирпичные стены.
В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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