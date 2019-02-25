Дачный дом сгорел почти полностью под Тарусой

25.02.2019 08:00 343

В воскресенье, 24 февраля, загорелся дачный дом в садовом товариществе деревни Юрятино Тарусского района.

Горящее одноэтажное сооружение тушили 8 пожарных на 2 спецмашинах, но, судя по фото с места, от дома остались только негорючие кирпичные стены.

В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.