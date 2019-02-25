Собутыльники украли технику у товарища

25.02.2019 06:38 284

Житель Бетлицы недосчитался бытовой техники после ухода знакомых из гостей, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 24 февраля.

Накануне пропажи он вместе с товарищами распивал горячительные напитки.

Выяснилось, что технику общей стоимостью 6 тысяч рублей прихватили с собой неоднократно судимый мужчина и его спутница. Часть похищенного нашли у них и изъяли.

Криминальной паре грозит до 5 лет колонии каждому.