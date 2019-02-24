Житель Обнинска пропил деньги отца

24.02.2019 08:48 266

Житель Обнинска обратился в полицию с заявлением о пропаже 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 24 февраля.

Во время проверки потенциальных подозреваемых, полицейские обратили внимание на 31-летнего сына пострадавшего.

Мужчина признался, что взял чужие деньги и потратил их на алкоголь. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.