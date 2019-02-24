Пожар с жилого дома перекинулся на баню и гараж в Жуковском районе

24.02.2019 08:16 238

В субботу, 23 февраля, вечером загорелся жилой дом в деревне Грибовка Жуковского района. Пламя с жилого здания перекинулось на баню и гараж и повредило все три строения. Тушили возгорание 6 профессиональных пожарных на 2 спецмашинах и добровольная пожарная команда. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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