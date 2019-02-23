Иностранец пытался изнасиловать двух женщин в Балабаново

23.02.2019 12:36 544

24-летнего гражданина Узбекистана задержали за две попытки изнасилования в Балабаново, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в субботу, 23 февраля.

На женщин мужчина нападал в парковой зоне города 15 и 16 февраля. Но завершить задуманное у него не получилось, поскольку жертвы оказали активное сопротивление.

Злоумышленника задержали в той же парковой зоне. Оказалось, что мигрант приехал в Россию 5 февраля на заработки.