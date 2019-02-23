Пассажир украл у таксиста кошелек

23.02.2019 09:52 410

Водитель такси в Обнинске обнаружил пропажу кошелька с деньгами и обратился в полицию, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 23 февраля.

В бумажнике у пострадавшего было около 3,5 тысяч.

Полицейские выясняли, что один из пассажиров заметил кошелек на приборной панели. Улучив момент он взял его, деньги потратил.