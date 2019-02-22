Количество мелких ДТП в области приблизилось к сотне в четверг

22.02.2019 19:00 214

Три человека пострадали в двух авариях в четверг, 21 февраля.

Мелких ДТП, в которых билось только железо, инспекторы зарегистрировали 91. Обычно таких аварий происходит в день порядка 50.

За день инспекторы оштрафовали 3401 нарушителя, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Из них 9 автолюбителей были нетрезвы, 12 нарушили правила перевозки детей, 2 выехали на «встречку», 89 пешеходов перешли дорогу не по правилам.