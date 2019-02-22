Продукты без документов задержали на посту ДПС

22.02.2019 18:07 107

На посту ДПС в деревне Воробьи за один день задержали двух перевозчиков, которые везли продукты без необходимых документов, сообщила пресс-служба Россельхознадзора в пятницу, 22 февраля.

Один вез 1855 кг натуральной колбасной свиной оболочки в Москву из деревни Воробьи, второй из Обнинска в Подмосковье вез 28,6 кг продукции животного происхождения.

В итоге шоферам пришлось стоять и ждать пока владельцы груза не предоставили необходимые документы. После этого еду отвезли по назначению.