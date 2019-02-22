Водитель купил на фальшивку бензин и получил условный срок

22.02.2019 17:44 110

52-летний житель Жуковского района расплатился на АЗС поддельной пятитысячной купюрой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 февраля. Мужчина знал, что деньги не настоящие. На суде он признал вину. В результате водитель получил год условно с испытательным сроком — год.



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