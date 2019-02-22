Мясом без документов собирались кормить в общепите

22.02.2019 17:35 116

Продукцию животного происхождения без ветеринарных документов нашли на калужском предприятии общепита ООО РС, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора в пятницу, 22 февраля.

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