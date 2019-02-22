Сельхозпоизводитель использовал зараженное вредителями зерно

22.02.2019 17:19 120

Образцы некачественного зерна были отобраны в Сухиничском районе в ООО «Леспуар», которое занимается выращиванием однолетних растений, сообщила пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 22 февраля. Эксперты нашли в одном из видов вредителей, что угрожает жизни и здоровью животных и растений. Генерального директора привлекли к административной ответственности.



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