Эпидемия простуды началась в Калуге

22.02.2019 14:17 374

Эпидемиологический порог по ОРВИ был превышен в Калуге на прошлой неделе, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 22 февраля.

В областном центре за неделю простудились почти 5000 человек, гриппом заболели 30. На 30,6% увеличилось количество больных среди школьников и взрослых.

В области также растет количество заболевших, оно на 5,4% больше средних многолетних значений. Простужено 8763 человека, гриппуют - 52, но эпидпорог не превышен.

Из-за большого количества простудившихся на карантин закрыты 20 классов в 13 калужских школах: № 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 37 и 48. Юхновская школа №1 полностью закрыта до 28 февраля.