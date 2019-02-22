Эпидемия простуды началась в Калуге

Эпидемиологический порог по ОРВИ был превышен в Калуге на прошлой неделе, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 22 февраля.
В областном центре за неделю простудились почти 5000 человек, гриппом заболели 30. На 30,6% увеличилось количество больных среди школьников и взрослых.
В области также растет количество заболевших, оно на 5,4% больше средних многолетних значений. Простужено 8763 человека, гриппуют - 52, но эпидпорог не превышен.
Из-за большого количества простудившихся на карантин закрыты 20 классов в 13 калужских школах: № 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 37 и 48. Юхновская школа №1 полностью закрыта до 28 февраля.
|
Готовность техники к паводку проверят во время смотра 22.02.2019 18:30
Продукты без документов задержали на посту ДПС 22.02.2019 18:07
«Лада» кувыркнулась в кювет в Анненках 22.02.2019 17:58
Водитель купил на фальшивку бензин и получил условный срок 22.02.2019 17:44
Мясом без документов собирались кормить в общепите 22.02.2019 17:35
Сельхозпоизводитель использовал зараженное вредителями зерно 22.02.2019 17:19
В калужских «Мусульманских» сардельках нашли свинину 22.02.2019 15:02
Нелегальный автобус возил пассажиров из Калуги в Пятовский и обратно 22.02.2019 14:35
Юношу посадили на 3 с лишним года за порезанного недруга 22.02.2019 13:43
За день на дороги высыпали более 400 тонн песко-соляной смеси 22.02.2019 12:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: