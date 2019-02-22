Юношу посадили на 3 с лишним года за порезанного недруга

22.02.2019 13:43 10

26-летнего жителя Обнинска признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью одного противника и угрозами жизни другого, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 февраля.

Конфликт произошел прошлой весной в лесу в наукограде. Молодой человек во время ссоры достал нож и одному из противников пообещал зарезать его, а второму воткнул оружие пару раз в левый бок.

Юноша уверял, что это была самооборона, и никого убить он не угрожал. Но суды двух уровней ему не поверили.

Мужчину приговорили к колонии общего режима на 3 года и 1 месяц.