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Водоканал наказан за двое суток без воды в ферзиковском селе

22.02.2019 12:30 0 115
Водоканал наказан за двое суток без воды в ферзиковском селе

Засуха настала в домах в селе Грязново Ферзиковского района из-за поломки глубинного насоса, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 февраля.

Отключение воды не должно превышать 24 часа, но в деревне ее не было почти двое суток.

Руководитель Калугаоблводоканал был оштрафован. От предприятия требуют больше не нарушать права жителей на водоснабжение.


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