Водоканал наказан за двое суток без воды в ферзиковском селе

22.02.2019 12:30 115

Засуха настала в домах в селе Грязново Ферзиковского района из-за поломки глубинного насоса, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 февраля.

Отключение воды не должно превышать 24 часа, но в деревне ее не было почти двое суток.

Руководитель Калугаоблводоканал был оштрафован. От предприятия требуют больше не нарушать права жителей на водоснабжение.