Водитель грузовика врезался в сломанный МАЗ на трассе

22.02.2019 11:40 329

В четверг, 21 февраля, столкнулись два грузовика на дороге «Козельск – Ульяново – Дудоровский – Хвастовичи».

Авария произошла в светлое время суток, в 17:30, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Водитель МАЗа остановился на проезжей части из-за поломки грузовика и старался его починить. А водитель «Скании» не справился с управлением и врезался в стоящую машину.

В результате пострадал водитель МАЗа, его отвезли в больницу.