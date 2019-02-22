Иностранец пытался продать в Обнинске 700 гр героина

22.02.2019 11:14 249

31-летнего уроженца республики ближнего зарубежья задержали за распространение наркотиков в Обнинске, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 февраля.

Мужчина получил оптовые партии наркотика от неизвестного поставщика. Героин он хранил у себя до тех пор, пока не поступал заказ. Тогда наркодилер раскладывал дурман по закладках и сообщал покупателям их местонахождение.

После получения очередной партии, мужчина начала распространять героин, но его «взяли» полицейские. У наркоторговца нашли 700 граммов запрещенного вещества.

За распространение дурмана ему грозит до 20 лет колонии.