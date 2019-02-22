Спасатели перешли в режим повышенной готовности

22.02.2019 10:37 259

Калужские спасатели с 9:00 пятницы, 22 февраля, перешли в режим повышенной готовности в связи с предстоящим Днём защитника Отечества.

Спецрежим продлится до понедельника, 25 февраля, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Повышенная готовность вводится для предупреждения и ликвидирования чрезвычайных ситуаций и более оперативного взаимодействия с другими службами в случае ЧС во время праздников.