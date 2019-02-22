Похитителей мусорного бака задержали в Малоярославце

Двое жителей Малоярославца пытались украсть мусорный бак с одной из контейнерных площадок города, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 февраля.
Мужчины погрузили металлическую емкость на грузовые сани и потащили в сторону пункта приема металла, но были замечены сотрудниками ДПС.
Подозреваемых доставили в отделение. Один из них признался, что бак хотели сдать ради денег.
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