Похитителей мусорного бака задержали в Малоярославце

22.02.2019 10:20 287

Двое жителей Малоярославца пытались украсть мусорный бак с одной из контейнерных площадок города, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 февраля.

Мужчины погрузили металлическую емкость на грузовые сани и потащили в сторону пункта приема металла, но были замечены сотрудниками ДПС.

Подозреваемых доставили в отделение. Один из них признался, что бак хотели сдать ради денег.