Калужская область теряет позиций в рейтинге дешевизны бензина

22.02.2019 09:57 256

Калужская область опустилась на 9 место по дешевизне бензина в ЦФО, сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 22 февраля. На прошлой неделе регион был еще на 8 месте. При этом дизельное топливо у нас самое дешевое.

Цены на бензин в области не менялись.

Зато в регионе в сетевых магазинах подорожали гречка, макароны, колбаса, морковь, огурцы, томаты, перец.

Подешевели за неделю свинина - на 0,8%, и рыба - на 1,2%.