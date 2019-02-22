Квартиру на Салтыковке тушили 13 человек

22.02.2019 08:24 1382

Вечером в четверг, 21 февраля, загорелась квартира на калужской улице Салтыкова-Щедрина. Спасателей вызвали в 21:01. На место возгорания прибыли 13 человек на 4 спецмашинах. Совместными усилиями они потушили горящее помещение. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей