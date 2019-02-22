Директору управляющей компании предъявят штраф

22.02.2019 08:07 447

Прокуратура Думиничского района совместно со специалистом Государственной жилищной инспекции провела проверку работы двух управляющих компаний - ООО «Домовой» и ООО «Лада».

Было установлено, что обеими компаниями осуществляется ненадлежащий контроль за состоянием дымовых и вентиляционных шахт многоквартирных домов. А газопроводы, проходящие по фасадам домов, имеют коррозию.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой были внесены представления директорам фирм. Директору ООО «Домовой» грозит штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 21 февраля.