Один человек пострадал в аварии под Козельском

22.02.2019 07:09 90

В четверг, 21 февраля, в половине шестого вечера произошло ДТП в Козельском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

На 6 километре автодороги «Козельск-Ульяново» столкнулись две фуры: «Скания» и «МАЗ».

В результате ДТП есть пострадавший. На месте 9 человек и 3 единицы техники.