Один человек пострадал в аварии под Козельском

В четверг, 21 февраля, в половине шестого вечера произошло ДТП в Козельском районе, сообщила пресс-служба МЧС.
На 6 километре автодороги «Козельск-Ульяново» столкнулись две фуры: «Скания» и «МАЗ».
В результате ДТП есть пострадавший. На месте 9 человек и 3 единицы техники.
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