Права предпринимателей нарушили в Мещовске

21.02.2019 20:58 184

Прокуратура выявила нарушения на сайтах администрации Мещовского района. В открытом доступе не была размещена информация о поддержке малого и среднего бизнеса.

Было внесено пять представлений об устранении выявленных нарушений. Все они исполнены. Также пятеро сотрудников администраций были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба Прокуратуры в четверг, 21 февраля.