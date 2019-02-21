Спасатели проверили суда к началу навигации

21.02.2019 19:16 221

Перед началом сезона навигации сотрудники МЧС провели проверку готовности техники. Специалисты осмотрели плавсредства, проверили качество ремонта и внешний вид, оценили состояние моторов и ведение документации. Проверка показала, что все суда готовы к началу сезона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС в четверг, 21 февраля.



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