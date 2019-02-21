Курсы по работе с детьми-инвалидами проходят в Полотняном заводе

Программа семинаров разработана пять лет назад благотворительным фондом «Образ жизни». Ее цель — усилить развивающий уход за подопечными с тяжелыми формами инвалидности и способствовать их устройству в семьи.
Преподаватели курса обучают как самым простым вещам: выбору позы для перемещения, кормления ребёнка, самостоятельному приёму пищи, так и более сложным, например, как распознать потенциал интеллектуального и физического развития ребёнка.
В этом году пройти обучение приехали 30 человек: воспитатели, психологи, логопеды, помощники по уходу, медицинский персонал.
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