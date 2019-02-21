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Директора МУПа осудят за ввоз мусора на полигон в Товарково

21.02.2019 18:06 0 253
Директора МУПа осудят за ввоз мусора на полигон в Товарково

Начиная с 2016 года, предприятие МУП «Благоустройство поселка Товарково» неоднократно нарушало запрет на захоронение мусора на полигоне в Товарково.

В июле 2016 уже проводилась прокурорская проверка и был наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. Тогда сумма была выплачена и исполнительное производство закончено.

Однако в ноябре прошлого года выездная проверка снова установила факт проведения захоронений.

В этот раз кроме штрафа в 100 тысяч рублей в отношении директора было начато уголовное дело по статье «Злостное неисполнение решения суда», сообщила пресс-служба ФССП в четверг, 21 февраля. Санкции данной статьи предполагают до 2 лет лишения свободы.


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