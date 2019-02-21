Три миллиона рублей готовы заплатить за отлов 85 собак в Обнинске

21.02.2019 16:51 332

На отлов и содержание бродячих собак в Обнинске в нынешнем году готовы потратить 3 миллиона рублей. Соответствующий лот размещен на портале закупок, сообщает Obninsk.Name в четверг, 21 февраля. Этой суммы хватит на 85 животных.

Несколько лет эту услугу городу оказывал калужский полигон. Работа проводилась по следующему принципу: граждане сообщали коммунальщикам о бродячих собаках, а те в свою очередь информировали ответственную организацию, которая должна была выехать на место и забрать животное.

Однако руководитель зоозащитного центра «Новый ковчег» считает, что система отлова ситуацию с бродячими собаками не изменит. Должно поменяться отношение людей к животным, уверена зоозащитник.