Три миллиона рублей готовы заплатить за отлов 85 собак в Обнинске

На отлов и содержание бродячих собак в Обнинске в нынешнем году готовы потратить 3 миллиона рублей. Соответствующий лот размещен на портале закупок, сообщает Obninsk.Name в четверг, 21 февраля. Этой суммы хватит на 85 животных.
Несколько лет эту услугу городу оказывал калужский полигон. Работа проводилась по следующему принципу: граждане сообщали коммунальщикам о бродячих собаках, а те в свою очередь информировали ответственную организацию, которая должна была выехать на место и забрать животное.
Однако руководитель зоозащитного центра «Новый ковчег» считает, что система отлова ситуацию с бродячими собаками не изменит. Должно поменяться отношение людей к животным, уверена зоозащитник.
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