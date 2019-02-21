У наркодилера изъяли полтора килограмма запрещенных веществ

21.02.2019 15:33 137

41-летнего калужанина задержали по подозрению в торговле наркотиками.

По предварительным данным, он получил крупную партию наркотиков, которые нужно было расфасовать на мелкие дозы и спрятать в указанном месте. Мужчина был задержан при попытке сделать закладку.

Дома у калужанина были обнаружены и изъяты несколько пакетов с различным веществом внутри. Экспертиза показала, что в пакетах были N-метилэфедрон, гашиш, каннабис и другие наркотики синтетического происхождения. Общий вес находки превысил 1,5 килограмма.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 21 февраля.